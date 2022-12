„Ein großes Stück mehr Sicherheit“

„Wir haben hier einen Teil des Schulweges vieler Kinder ein großes Stück sicherer gemacht. Und das in einem vergleichsweise schnellen Zeitraum. Das war deshalb möglich, weil alle Beteiligten schnell und zielgerichtet zusammengearbeitet haben“, freut sich Landrat Jürgen Müller. Die Rede ist von dem neuen Geh- und Radweg an der HohenhausenerStraße in Vlotho – und zwar zwischen der Haltestelle „Hettenholter Weg“ und der Einmündung in den Hettenholter Weg. nicht ungefährlich.

Neuer Rad- und Gehweg an Hohenhausener Straße in Vlotho

Diese etwa 60 Meter waren zuvor für Fußgänger nicht passierbar. Kamen Fußgänger vom Hettenholter Weg auf die Hohenhausener Straße und mussten zur Bushaltestelle „Hettenholter Weg“, die auf derselben Straßenseite wie die Einmündung liegt, mussten diese zunächst auf die andere (nördliche) Straßenseite wechseln, da hier ein entsprechender Rad- und Gehweg vorhanden ist. Um zu der Bushaltestelle zu gelangen, mussten sie dann auf entsprechender Höhe wieder die Straßenseite wechseln. Insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr war diese zweifache Straßenquerung für Schulkinder.

Bürger stellen Antrag

Verschiedene Bürgerinnen und Bürger stellten daraufhin einen Antrag an die Stadt Vlotho, einen entsprechenden Rad- und Gehweg auf der Südseite der Hohenhausener Straße zu errichten. Die Stadt wendete sich daraufhin Ende November 2021 an den Kreis Herford, der das Vorhaben als Straßenbaulastträger umsetzte.

Im Zuge der Maßnahme wurde nicht nur der 60 Meter lange Rad- und Gehweg zwischen der Einmündung und der Bushaltestelle errichtet, sondern auch der rund 40 Meter lange bestehende Rad- und Gehweg an der Bushaltestelle erneuert. Im Ergebnis steht ein neuer Rad- und Gehweg mit einer Gesamtlänge von über 100 Metern. Auch die Telefonleitung wurde in diesem Bereich erneuert. Das alles erfolgte in Eigenleistung des Bauhofes des Kreises. Darüber hinaus wurde in Abstimmung mit der Stadt Vlotho eine Straßenbeleuchtung am Rad- und Gehweg errichtet.

„Das Entscheidende an diesem Rad- und Gehweg ist nicht die Länge, sondern der Lückenschluss für die Fußgänger und Radfahrer. Dass hier Niemand mehr aus dem „Hettenholter Weg“ kommend die Straße überqueren muss, um zu der Bushaltestelle zu gelangen, macht den Verkehr für alle Beteiligten sicherer. Sowohl für die Fußgänger und vielen Kinder als auch für die Autofahrer“, so Landrat Jürgen Müller.

Freude beim Bürgermeister

Das sieht auch Bürgermeister Rocco Wilken so: „Ich bin sehr froh, dass wir das Vorhaben mit dem Kreis so gut umsetzen konnten. Mich freut das ganz besonders, weil sich hier zeigt, dass sich bürgerschaftliches Engagement lohnt! Denn diesen Rad- und Gehweg gibt es jetzt in erster Linie deswegen, weil sich engagierte Bürgerinnen und Bürger dafür eingesetzt haben“, so Rocco Wilken. Der Bürgermeister möchte sich auch bei dem Eigentümer des Grundstückes bedanken, dass an die Bushaltestelle angrenzt. Dieser war bereit, einen Teil seines Grundstückes an den Kreis zu verkaufen, was die Errichtung des Rad- und Gehweges überhaupt erst ermöglichte.

Anwohner erleichtert

Anwohnerin Britta Reinkensmeier, die das Vorhaben mit angeschoben hat, freut sich sehr, dass der Rad- und Gehweg so schnell errichtet wurde. „Für uns ist das eine sehr große Erleichterung. Meine Jungs gehen hier jeden Morgen auf dem Weg zur Schule lang. Dass sie an dieser gefährlichen Stelle jetzt den Rad- und Gehweg nutzen können, ist total super und viel sicherer“.