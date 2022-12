Ein Jahr der Herausforderungen

Vlotho

Gute Tradition hat in Vlotho der Jahresrückblick des Bürgermeisters in der letzten Ratssitzung vor Weihnachten. Dieses Mal stand er ganz im Zeichen des „dritten Krisenjahrs in Folge“, wie es Bürgermeister Rocco Wilken formulierte. „Nach den Corona-Jahren, nun der Ukraine-Krieg und die Energiekrise: Das sind immense Herausforderungen für die ganze Gesellschaft. Das fordert uns und erfordert, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter schätzen“, sagte er in seinen einleitenden Worten.

Von Joachim Burek