Ein kreativer Perspektivwechsel

Eine Vernissage im PZ des Weser-Gymnasiums präsentierte jetzt die Ergebnisse der Schülerarbeiten. In der Auseinandersetzung mit dem Thema „Konzeptfotografie“ hatten die Schülerinnen und Schüler sich unter Anleitung ihrer Kunstlehrerin Eva Meyer-Fußwinkel mit der Frage befasst, wie die Stolpersteine in der Vlothoer Innenstadt in ihrer Alltagsumgebung wahrgenommen werden. „Häufig werden diese historischen Orte, die die Steine markieren, im Alltag nicht mehr gesehen. Mit Mitteln der Fotografie und der fotografischen Bearbeitung haben die Schüler hier in ihren Arbeiten beeindruckende Perspektivwechsel herausgearbeitet“, lobte die Kunstlehrerin in ihren Einführungsworten.

