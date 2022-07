In den Vlothoer Eiscafés schmeckt der Sommer nach Früchten und Schokolade – oder nach Kaugummi

Vlotho

Bei Rosario Pugliese hat man die Qual der Wahl: Mehr als 25 Eissorten leuchten dem Besucher entgegen, in bunten Farben und mit wohlklingenden Namen. Seit 1978 betreibt der Italiener gemeinsam mit seiner Frau Rosina sein Eiscafé am Ortseingang von Uffeln; ein Familienbetrieb, den er vom Vater übernommen hat, der in den 1970er Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland kam.

Von Gabriela Peschke