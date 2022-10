Ein stimmungsvoller Arbeitssieg

Vllotho

Einen sicheren und ungefährdeten 24:18 (12:8)-Erfolg feierte der TuS Westfalia Vlotho-Uffeln gegen TuSpo Meißen in der Handball- Bezirksliga der Herren. Damit bleiben die Vlothoer in der eigenen Halle weiterhin ungeschlagen und genossen die stimmungsvolle Atmosphäre in der Halle.

Von Yvonne Gottschlich