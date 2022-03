Ein Zeichen für Frieden und Freiheit

Vlotho

Die Stadt Vlotho ruft Bürgerinnen und Bürger aus der gesamten Region sowie alle demokratischen Verbände und Organisationen zu einer gemeinsamen Friedensdemo unter dem Motto „Frieden, Freiheit und Menschlichkeit für die Ukraine“ für Freitag, 11. März, 18.30 Uhr in Vlotho auf. Vom „Roseneck“ (obere Lange Straße, Höhe Hausnummer 142/144) aus geht es in Richtung Rathaus, an dem es eine Friedensbekundung geben wird.

Von Joachim Burek