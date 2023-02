Ein Zeichen für Frieden und Solidarität in Vlotho

Jahrestag des Kriegsausbruches in der Ukraine – Schweigeminute vor dem Vlothoer Rathaus

Genau ein Jahr ist es her, als russische Truppen am 24. Februar 2022 die Ukraine überfallen haben. Als ein Zeichen für Toleranz und Frieden sowie der Solidarität mit der Ukraine hatte die Stadt Vlotho am Freitag um 10 Uhr, die Vlothoer zu einer Schweigeminute vor dem Vlothoer Rathaus aufgerufen.

Von Joachim Burek