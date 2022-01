Eindringlinge lassen "Simson"-Moped liegen

Ungebetener Besuch an der Bökenwiese in Vlotho

Vlotho

Unbekannte sind am Montagabend auf Grundstücke an der Bökenwiese in Vlotho eingedrungen. Zwei nicht verschlossene Autos wurden durchwühlt, ein Schuppen geöffnet. Doch offenbar machten die Täter keine Beute.