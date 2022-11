Eine süße Zeit auf dem „Adventsplätzchen“

Auch in der Vlothoer City möchten sich die Menschen auf Weihnachten einstimmen. Dafür gibt es in diesem Jahr wieder das „Adventsplätzchen“: einen dreitägigen Markt auf dem liebevoll geschmückten Kirchplatz von St. Stephan. Die VlothoMarketing und die Werbe- und Interessengemeinschaft präsentieren das „Adventsplätzchen“ als Veranstalter vom 2. bis 4. Dezember.

Geöffnet ist das „Plätzchen“ am Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag von 15 bis 22 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Besonders freuen sich die Veranstalter immer, wenn auch neue Gruppen und Institutionen sich beteiligen. So wird erstmalig ein Stand mit Lasergravur aufgestellt und die Top-40-Coverband „Bony & The Gang“ gibt am Samstagabend in Vlotho ihr Debüt.