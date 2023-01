„Einen Lebenstraum erfüllt“

Seit September 2021 hat sie an dieser Trilogie gearbeitet. Bis zur Fertigstellung von Band 2 und 3 („Wild Roots“ und „Fallen Leaves“) dauerte es bis Dezember 2022. Dazwischen liegen arbeitsreiche Monate für die 34-jährige Autorin. „Unzählige Kapitel sind in langen Nachtschichten am PC entstanden“, berichtet sie. Denn tagsüber nahm sie noch ihr Job als freiberufliche Online-Journalistin und Texterin für Homepage-Aufträge sowie ihre kleine Familie mit Mann und dreijährigem Sohn in Anspruch. Zahlreiche Notizbuchbände, eng beschrieben mit Recherchen und Ortsbeschreibungen sowie Charakterentwürfen für die Protagonisten ihrer Romanreihe, die sich neben ihrem PC stapeln, sind Zeugnis dieser Nachtschichten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert