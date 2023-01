Einsatzkräfte hatten einiges zu tun

So konnte nach zweijähriger Planungs- und Beschaffungsphase das neue Löschgruppenfahrzeug beim Aufbauhersteller in Ulm abgeholt werden. Nach der dreitägigen Abnahme und Einweisung ist es im Dezember in Steinbründorf eingetroffen.

„Das neue LF 20 ist ausgestattet mit modernster Technik“, teilt die Löschgruppe mit: „Neben der Beladung für die Brandbekämpfung, verfügt das neue Fahrzeug über eine umfangreiche Beladung zur technischen Hilfeleistung.“ Nach einer intensiven Einweisung konnte das LF 20 Ende des Jahres in den Einsatzdienst gestellt werden.

Übungsdienste nahmen Verkehrsunfälle in den Blick

Im Jahresbericht werden 52 Einsätze und über 450 Einsatzstunden aufgelistet – eine beachtliche Zahl, bilanzierten die Einheitsführer Thorsten Schmiedekamp und Christian Bokämper. Obwohl in den ersten Monaten des Jahres wegen Corona keine Übungsdienste in Präsenz durchgeführt werden konnten, kam die Löschgruppe am Ende von 2022 dennoch auf 29 Übungsdienste, von denen besonders die Schwerpunkt-Übungsdienste zum Thema Verkehrsunfall in Erinnerung geblieben sind.

Während der Versammlung ernannte Torsten Sievering, Leiter der Feuerwehr Vlotho, Mario Fettkenhauer für weitere sechs Jahre zur Vertrauensperson der Löschgruppe. Zum Stichtag 31. Dezember zählte die Löschgruppe 31 Mitglieder in der Einsatzabteilung und neun Kameraden in der Ehrenabteilung.

Zwei neue Kameraden im Einsatz

„Erfreulich ist, dass mit Luca Joel Scheithauer und Wilken Brune zwei neue Kameraden in die Einsatzabteilung aufgenommen werden konnten“, so Löschgruppenführer Schmiedekamp. Die Löschgruppe betrauert Günter Scherfeld, der im vergangenen Jahr starb.

2022 erhielt Christoph Lühr das Feuerwehrehrenzeichen des Landes NRW in Gold für 35-jährige Mitgliedschaft. Martin Simon und Ralf Wallbaum wurden jeweils für 40-jährige Mitgliedschaft mit der Ehrennadel des VdF NRW ausgezeichnet. Die Wehrleute absolvierten folgende Seminare und Lehrgänge: Truppmann Modul 1+2: Wilken Brune und Luca Joel Scheithauer, Drehleiter-Helfer: Tim Papenhoff, MP-Fire: Olaf Strehlow.

Im Mai 2022 wurde die ersten Planungsgespräche für den An- und Umbau des Gerätehauses geführt. Mittlerweile sind die Planungen „endlich in die entscheidende Phase eingetreten“, teilt die Löschgruppe mit. Laut Torsten Sievering hoffe man auf einen Baubeginn im Frühjahr.