Endlich wieder Singegottesdienst mit Peter Ausländer

Instrumentalkreis und Projektchor gestalten Klangerlebnis in St. Johannis Vlotho

Vlotho

In der kleinen Kirche der evangelischen reformierten Gemeinde St. Johannis hat das Adventssingen eine lange Tradition. Seit 1973 findet es jedes Jahr an einem der Adventssonntage statt. Nur in den vergangenen beiden Jahren musste dieses lebendige Format aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen aussetzen. Die Besonderheit des Singegottesdienstes ist, dass das gesungene, vor allem das gemeinsam gesungene Wort im Zentrum steht.

Von Jacqueline Kayser