Erinnerung wecken, Gedenken leben

Jugendaustausch am Gesamteuropäischen Studienwerk Vlotho: Teilnehmer aus Griechenland, Italien und Deutschland

Vlotho

„Es ist beeindruckend, dass es so viele Orte mit Geschichte in einer Kleinstadt wie Vlotho gibt.“ Das hat Iris aus Italien festgestellt – gemeinsam mit anderen jungen Leuten aus drei Ländern hat sie an einer Aktion des Gesamteuropäischen Studienwerks teilgenommen.

Von Joachim Burek