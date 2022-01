Seit zwei Jahren hat die Pandemie uns fest im Griff. In einer neuen Serie berichtet das WESTFALEN-BLATT darüber, wie Corona das Leben in Vlotho verändert hat und wie die Menschen damit umgehen. Zum Auftakt ein Besuch bei Klaus Schadde im Gasthaus Schadde.

Der Besuch im Gasthaus Schadde beginnt mit der obligatorischen Kontrolle des Impfnachweises und mit Maskenpflicht bis zum Tisch beginnt.

Wir hatten schon 3G, dann 2G und jetzt ab Donnerstag 2Gplus“, sagt Klaus Schadde, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Heike das Gasthaus am Rande des Kurgebietes betreibt. Immer wieder musste das Haus wegen der Pandemie geschlossen bleiben. Lediglich Geschäftsreisende durften noch im angegliederten Hotelbetrieb übernachten, nicht aber Angehörige der Kurgäste aus der nahen Weserland-Klinik, Radtouristen oder andere Urlauber.

Das Drama beginnt

Klaus Schadde erinnert sich genau daran, wie alles begann: „Am 10. Januar 2020 kamen in der Tagesschau die ersten Meldungen über eine neuartige Lungenkrankheit in Wuhan. Dann nahm das Drama seinen Lauf.“ Mitte März mussten alle Restaurants erst einmal für zwei Monate schließen. Das Ostergeschäft und die aus anderen Jahren gewohnten Konfirmationsfeiern fielen aus – und nach einem halbwegs normalen Sommer gab es dann auch keine Weihnachtsfeiern von Firmen und Familien.

Neuerdings gibt es auch Eingekochtes in Gläsern. Foto:

Klaus Schadde ist jemand, der in jeder Krise eine Chance sieht. Er sagt: „Es gibt immer eine Lösung und die nehmen wir.“ In diesem Fall waren das die Einführung von Party-Service und Außer-Haus-Verkauf. Zu Weihnachten, mitten im nächsten monatelangen Lockdown, servierte er auf diese Weise sogar lecker zubereitete Enten und Gänse.

Neuer Online-Shop

Seine Homepage www.gasthaus-schadde.de hat er inzwischen um einen Online-Shop erweitert. Per Mausklick und bezahlt mit PayPal oder Lastschrift können können dort „Zartes Schweinefilet vom Grill mit Kartoffelspalten“, „Schnitzel vom Jungschwein an Champignons-Rahm“, „Vegetarisches Sellerie-Schnitzel mit Bratkartoffeln“ und die anderen Gerichte der Speisekarte zum Abholen bestellt werden. Zusätzlich gibt es neuerdings in der Vitrine in Gläsern eingekochte Halbkonserven wie Stippgrütze und Rinderbäckchen.

Aus der Schließung des Gasthauses „Zur wilden Sau“ im Bäderbereich ergibt sich eine andere Chance: Mehr als bisher soll das Gasthaus Schadde nun auch ein Ausflugslokal mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen sein.

„ Im Moment bin ich vorsichtig optimistisch. “ Klaus Schadde

Die Omikron-Welle ist in den Restaurants bereits deutlich zu spüren. Aus reiner Vorsicht hätten gerade zwei Seniorengruppen abgesagt, das berichtet der gelernte Koch. Was jetzt auf ihn zukomme, wisse er nicht: „Im Moment bin ich vorsichtig optimistisch. Wenn es gut läuft, haben wir danach wieder einen vernünftigen Sommer. Und dann sehen wir weiter.“

Corona-Hilfen vom Staat

Für die Gastwirte gibt es – wie für viele anderen Branchen auch – seit nunmehr zwei Jahren ganz erhebliche Umsatzeinbußen. Abgefedert werden die Verluste durch Corona-Hilfen vom Staat. „Sie decken maximal 90 Prozent der Fixkosten ab – keine Lohnkosten und auch nicht den eigenen Lebensunterhalt“, sagt Klaus Schadde. Viele Betroffene müssten inzwischen mehr oder weniger vom Ersparten leben. Und dabei sei noch nicht einmal klar, ob die Corona-Hilfen eines Tages ganz oder teilweise zurückgezahlt werden müssten.

Foto: Wenn Sie erzählen möchten, wie die Pandemie in den vergangenen zwei Jahren Ihr Leben verändert hat, dann rufen Sie uns an: Telefon 05733/912213, 05733/912220 oder schicken eine E-Mail an vlotho@westfalen-blatt.de ...

Nichtsdestotrotz hat das Gasthaus Schadde investieren müssen, um während der Pandemie bestehen zu können: Die neue Lüftungsanlage tauscht die Luft im Gastraum fünf Mal pro Stunde komplett aus. Im Wintergarten sorgen zwei mobile Raumluftfilter für virenfreie Luft. Rund um die Theke und in der Außengastronomie hängen Scheiben aus Sicherheits- und aus Plexiglas. Neue Router sorgen dafür, dass die Speisekarte aus jedem Winkel des Hauses aufs Smartphone geholt werden kann.

Personalsorgen bleiben

Sollte eines Tages die Pandemie vorbei sein, wird es wohl immer noch Probleme geben: Personalprobleme. Früher waren in dem Gasthaus bis zu acht Aushilfen beschäftigt. Jetzt machen Klaus und Heike Schadde alles alleine: „Wir suchen, aber wir finden niemand.“