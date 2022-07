„Es ist einfach nur zum Heulen“

Die Zeiten, in denen Kröten im Regenrückhaltebecken in der Siedlung „Am Mühlenhof“ abends ein Konzert gegeben haben, sind wohl vorerst Vergangenheit. Grund ist ein „radikaler Aushub“ des Regenrückhaltebeckens. Die Anwohner um Silke Linke sind jedoch fassungslos und fühlen sich übergangen.

Kahlschlag am Regenrückhaltebecken in der Siedlung „Am Mühlenhof“: Anwohner sind erzürnt

Als Silke Linke am Sonntagabend mit ihrem Mann Jörg aus dem Urlaub wiederkommt, scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Dass die Vlothoerin keine 24 Stunden später immer wieder in Tränen ausbricht, weil ihr der Blick von ihrer Terrasse so zusetzt, „das hätte ich mir nie erdenken können“.