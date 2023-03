Evangelischer Kirchenkreis Vlotho tagt in Exter

Die Synode wird um 14 Uhr mit einem Gottesdienst mit Predigt von Pfarrerin Katharina Kenter-Töns in der Autobahnkirche Exter eröffnet. Die Tagung der Synode ist öffentlich.

Verwaltung muss neu aufgestellt werden

Im Namen der Stadt Vlotho begrüßt Bürgermeister Rocco Wilken die Delegierten und Gäste in seinem Heimatort, bevor Superintendentin Dorothea Goudefroy in ihrem Bericht die vielen Entwicklungen der vergangenen Monate im Kirchenkreis darstellt.

„2023 ist ein Jahr, in dem wir die Dinge zusammen in die Hand nehmen: In Bad Oeynhausen hat die neue Emmaus-Kirchengemeinde Fahrt aufgenommen, ebenso die Kirchengemeinde Porta Westfalica-Süd auf der anderen Weserseite. Die Vlothoer Gemeinden haben gerade ihren Willen erklärt, die Zukunft gemeinsam anzugehen“, erklärt die Superintendentin. „Aber auch die weitere Entwicklung unserer Verwaltung und unsere Partnerschaft mit dem Kirchenkreis Tambarare in Tansania werden uns beschäftigen.“

Schutzkonzepte vor sexualisierter Gewalt erstellt

Pfarrerin Katharina Kenter-Töns und Ulrike Weißflog, Vorsitzende der Bevollmächtigtenausschüsse der beiden neuen Kirchengemeinden, werden in einem Podiumsgespräch über ihre Erfahrungen auf dem Weg zur Gemeindevereinigung sowie die daraus entstehenden Chancen und Perspektiven sprechen.

Ein zentrales Anliegen der Kreissynode wird außerdem der Schutz vor sexualisierter Gewalt sein. Katrin Eckelmann, Leiterin des Jugendreferats im Kirchenkreis, führt in die Erstellung von Schutzkonzepten ein, damit Risiken erkannt und konkrete Lösungen in der praktischen Arbeit gefunden werden können.

Mit Unterstützung durch Landeskirche und Kirchenkreis werden die Gemeinden so befähigt, Menschen in ihrem Verantwortungsbereich für das Thema zu sensibilisieren und dafür zu sorgen, dass Kinder, Jugendliche und andere vulnerable Personengruppen die Angebote im Kirchenkreis und in den Gemeinden sicher und geschützt nutzen können.