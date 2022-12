Exfreund mit Messer verletzt – Richter ordnet Untersuchung an

Vlotho/Bad Oeynhausen

Eine 22-jährige Bad Oeynhausenerin musste sich an diesem Dienstag vor dem Amtsgericht Bad Oeynhausen wegen mutmaßlicher Körperverletzung in Vlotho verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der jungen Frau vor, gegen 19.30 Uhr am 31. Dezember 2021 ihren ehemaligen Freund vor dessen Haustür in Vlotho mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben.

Von Thomas Klüter