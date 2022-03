Experimente mit dem Roboter

„teutolab-robotik“ zu Besuch in Vlothoer Grundschule

Vlotho

Viertklässler des Grundschulverbunds Uffeln-Exter hatten in beiden Ortsteilen an je einem Vormittag Gelegenheit, in die Welt der Roboter einzutauchen. Unter Anleitung von Mitarbeitern von „teutolab-robotik“ – das ist ein Mitmach- und Experimentierlabor der Universität Bielefeld – experimentierten die Grundschüler mit den Robotern.

Von Gisela Schwarze