Familienfest zum Weltkindertag macht die Vlothoer Innenstadt bunt

Spiel, Spaß und viele Mitmachaktionen: Anlässlich des Weltkindertages haben Familien am Samstag ein großes Fest mit Spielen, Ständen und Unterhaltung in der Vlothoer Innenstadt gefeiert.

Die Welt feiert jedes Jahr am 20. September seine kleinsten Mitbürger und Mitbürgerinnen. In Vlotho ist das große Fest bereits an diesem Samstag auf dem Sommerfelder Platz und der unteren Langen Straße gestiegen: Rund 20 Vereine und Institutionen haben mit ihrem Angebot für einen unvergesslichen Tag gesorgt.