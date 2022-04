FC Exter hilft Freunden in Ternopil

Friedhelm Schiefelbein, Fabian Frischmuth, Peter Lange, Sven Reistel und Werner Sturhahn wollen Menschen in der Ukraine helfen.

Geld- und Sachspenden kamen in allen Mannschaften schnell zusammen. Haltbare Lebensmittel, Babynahrung und Windeln, Medikamente, Verbandszeug sowie wärmende Kleidung wurden von Vereinsmitgliedern und Freunden reichlich gespendet, sortiert, in beschriftete Kartons gepackt und auf die Reise in die Ukraine geschickt.