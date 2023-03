FDP Vlotho diskutiert über ICE-Trasse und Landschaftsplan

„Gerade für uns Freie Demokraten sind das spannende Zukunftsprojekte, die wir mitgestalten wollen“, sagte Mühlenweg. Aktiver Teilnehmer der Veranstaltung in Vlotho war auch der FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Sauter, der über den „erfolgreichen Wiederaufstieg der Liberalen im lippischen Extertal“ berichtete.

Eigentumsentwertung befürchtet

Zu den „aktuellen Herausforderungen“ gehören nach Angaben von Ratsherr Dr. Eckhard Neddermann der neue Landschaftsplan für den Kreis Herford und die endgültige Beschlussfassung zur geplanten ICE-Strecke.

Auch wenn die konkreten Ausmaße der geplanten Schutzgebiete im Wittekindsland derzeit noch nicht bekannt sind, zeigten sich die Vlothoer Liberalen in Hinblick auf den Landschaftsplan besorgt. Für bislang landwirtschaftlich genutzte Flächen könnten bei einer Unterschutzstellung „schnell Wirtschaftsbeschränkungen verhängt werden“, warnte Neddermann.

Für viele Haus- und Grundbesitzer bedeute die Umwandlung von Acker- und Waldfläche in Naturschutzgebiete eine „schleichende Entwertung ihres Eigentums“, heißt es in einem Beschluss des Ortsvorstandes. Die FDP-Politiker riefen dazu auf, in den Dialog über die Schutzgebietskulisse im Kreis Herford sämtliche Akteure in einen fairen Diskurs einzubeziehen. Wichtig sei es, aus Betroffenen endlich Beteiligte zu machen, bekräftigte Neddermann.

Man will kantiger werden

Diese Forderung gelte insbesondere auch für die anhaltende Debatte über die ICE-Neubaustrecke. Der Ortsvorstand sprach sich einstimmig gegen einen Neubau der Strecke zwischen Bielefeld und Hannover aus, der einen erheblichen Eingriff in die Landschaft bedeuten würde. Ein entsprechender Antrag wurde auch schon auf dem FDP-Kreisparteitag beschlossen. Auf Zustimmung der Vlothoer Liberalen stieß indes das Ziel der Berliner Ampel-Koalition, die Kapazitäten im Fernverkehr bis 2030 zu verdoppeln. Dies gelinge aber nur, wenn teure Prestigeprojekte aufgegeben werden und „die Bahn im Bestand spürbar ertüchtigt wird“.

Die FDP Vlotho will sich mit Blick auf die Kommunalwahlen im übernächsten Jahr klar positionieren und „kantiger“ werden. „Wir müssen vor allem die Sorgen und Ängste der Bürgerinnen Bürger ernst nehmen“, betonte Parteichef Mühlenweg. „Und wir müssen den Menschen mit Blick auf 2025 sagen, was unsere thematischen Schwerpunkt sind und ihnen erklären, wie wir Liberale uns von den politischen Mitbewerbern unterscheiden“.

Die Freiheit, selbstbestimmt zu leben, stelle keine andere politische Kraft in den Mittelpunkt. Ein kommunalpolitischer „Kooperationspartner“ sei gegenwärtig in Vlotho nicht erkennbar, fügte Fraktionschef Stocksmeier an. Mit Spannung erwarte er die anstehenden Haushaltsberatungen.