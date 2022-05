„Feiern, schlemmen, genießen“

Torsten Brandt, Rocco Wilken, Olaf Hundeloh, Christiane Stute und Andreas Obernolte werben für das Weinfest , das am 3. und 4. Juni auf dem Sommerfelder Platz gefeiert wird. Gleich am Eröffnungstag wird dort außerdem von der Stadt der Vlothoer Bürgerpreis an verdiente Ehrenamtler als Einzel- und Gruppenpreis verliehen.

Foto: Joachim Burek