Feuerwehr Vlotho bildet Drehleiterhelfer aus

Den Teilnehmern aus den Einheiten Bonneberg, Steinbründorf, Uffeln und Vlotho Mitte wurden während eines zweitägigen Seminars sowohl theoretische als auch praktische Inhalte zur sicheren Handhabung der Drehleiter nähergebracht.

Am Anfang stand die Theorie. In diesem Block wurden die unterschiedlichen Drehleitertypen, technischen Daten und auch die Beladung sowie die wichtigsten Themen rund um die Sicherheit im Umgang mit der Drehleiter erläutert. Da die Bedienung der Leiter aus dem Korb eine wichtige Aufgabe des Drehleiterhelfers ist, wurde diese ausführlich besprochen.

Nachdem der theoretische Teil abgeschlossen war, beschäftigten sich die Teilnehmer mit einer kurzen Einheit Fahrzeug- und Gerätekunde, um für den praktischen Teil gewappnet zu sein. Da die Dunkelheit es anbot, wurden bereits am ersten Seminartag die verschiedenen Beleuchtungseinrichtungen der Drehleiter angebaut und ausprobiert. Diese bieten aufgrund der Höhe der Drehleiter den Vorteil, einen Bereich großflächig und schattenfrei auszuleuchten.

Die Seminarteilnehmer nehmen die Beleuchtungseinrichtungen der Drehleiter in Augenschein. Foto: FFW Vlotho

Für den praktischen Teil wurde der Lehrgang in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Hälfte konnte das vermittelte Wissen am darauffolgenden Tag bereits in die Tat umsetzen. Um sich nun auch praktisch mit der Steuerung vertraut zu machen, bekamen sie die Aufgabe, verschiedene Punkte in der Höhe anzufahren. Neben dem Anfahren von Objekten wurde auch das Übersteigen auf Dächer oder in Gebäude geübt.

Auch an der Weser wird geübt

"Gerade beim Annähern an Objekte ist es sehr wichtig, dass man die Drehleiter feinfühlig bedienen kann", teilt die Feuerwehr Vlotho mit. Anschließend fuhren die Feuerwehrleute ans Weserufer, um die Handhabung des Wenderohrs bei einem Brandeinsatz und der dafür notwendigen Komponenten kennenzulernen und anzuwenden. Dabei merkten die Anwesenden deutlich den enormen Wasserdruck, der in 30 Metern Höhe auf den Leiterpark einwirkt.

Der Rettung von Personen aus höheren Etagen wurde an der Feuerwache am Bullerbach geübt. Foto: FFW Vlotho

Als nächstes wurde die Krankentragehalterung für die Schleifkorbtrage vorgenommen. Mit dieser lassen sich Patienten schonend aus höhergelegenen Objekten retten. Die Aufgabe der Teilnehmer bestand darin, ein Fenster im Obergeschoss der Feuerwache mit der Krankentragehalterung anzufahren, um einen Patienten anschließend aufzunehmen. Als abschließende Übung musste ein Geschicklichkeitsparcours absolviert werden, wobei die feinfühlige Bedienung der Korbsteuerung vertieft werden konnte.

Mit Freude im ehrenamtlichen Einsatz

Durch diese Schulung können die Absolventen künftig die Drehleitermaschinisten im Einsatzfall tatkräftig unterstützen. Sowohl den Ausbildern als auch den Teilnehmern hat das Wochenende viel Spaß bereitet.

Teilnehmer Drehleiterhelfer: Tim Niklas Vogel, Lukas Wandel, Frederic Gregor, Thorsten Schlüter, Kristina Ramforth, Tim Papenhoff, Fabian Plettemeier, Linn Köstner, Calvin Kohlstädt, Leon Böttcher und Laurin Menke. Neben dieser Schulung wurden auch die neuen Drehleitermaschinisten Dominik Fiebig, Patrick Reichpietsch und Christopher Thomes an der Vlothoer Drehleiter geschult.