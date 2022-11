Flagge zeigen gegen Gewalt

Vlotho

Gemeinsam mit Vertreterinnen der Frauenberatungsstellen aus dem Kreis Herford hat die Stadt Vlotho am Montagmittag eine Flagge mit dem Slogan "Nein zu Gewalt an Frauen" gehisst. Aus Anlass des Aktionstages gegen Gewalt an Frauen am 25. November hatte Silvia Rose, Gleichstellungsbeauftrage der Stadt Vlotho, dazu eingeladen. Bürgermeister Rocco Wilken sprach ein Grußwort.

Von Joachim Burek