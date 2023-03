Frauen vernetzen sich in der Kulturfabrik Vlotho

Vlotho

„Der schlimmste Fehler der Frauen ist ihr Mangel an Größenwahn“: Aufmunterndes und Erschütterndes aus der Geschichte der Frauenbewegung brachte die Schauspielerin Jutta Seifert am Sonntag anlässlich des Frauenfrühstücks in einer literarisch-musikalischen Revue namens „Angebissen“ auf die Bühne der Kulturfabrik.

Von Heike Pabst