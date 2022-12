Friedenslicht erreicht Vlotho

Andreas Demming (links) holte das Friedenslicht für die St. Hedwig Kapelle ab, Bruno Papenhoff (2. von links) übernahm das Licht von den Pfadfindern aus Herford und brachte es in die Autobahnkirche und in die Heilig-Kreuz-Kirche. Gemeindemitglieder Inge Allner und Kati Panzner holen sich in kleinen Gläsern das Hoffnungslicht ins heimische Wohnzimmer.

Foto: Jacqueline Kayser