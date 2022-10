Für den Frieden und gegen das Vergessen

Bei den jährlichen Haus- und Straßensammlungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge machen in diesem Jahr vier Schulen im Kreis Herford mit. Auch Schülerinnen aus der 10. Klasse (EF) des Weser Gymnasiums sind dabei. In Vlotho wird im November gesammelt.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wurde von betroffenen Familien ins Leben gerufen und hat es sich zur Aufgabe gemacht, deutsche Kriegstote im Ausland zu bergen, zu identifizieren und Grabstätten zu pflegen. In Fragen der Kriegsgräberfürsorge steht der Volksbund Angehörigen und öffentlichen Stellen als Ansprechpartner zur Seite. Außerdem wird die Jugendarbeit im In- und Ausland im Sinne der Erinnerungskultur und die Begegnung junger Menschen an den Ruhestätten der Toten organisiert.