Gärten in Vlotho zeigen ihre Pracht

Vlotho

Bunt blühende Oasen, umgeben von Haus- und Kirchenmauern, entführten am Samstag und Sonntag Besucher in Vlothos verborgene Gartenwelten. Zum „Tag der Gärten und Parks“ des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) öffneten der Klostergarten St. Stephan an der Langen Straße sowie die Privatgärten von Magdalena Bartneck und Sharon Möbius an der Südfeldstraße ihre Pforten.

Von Gisela Schwarze