Gerangel am Kreisverkehr in Vlotho: Busfahrer akzeptiert Strafbefehl

Ein Autofahrer aus Vlotho ist im Mai bei einer Auseinandersetzung mit einem 35-jährigen Busfahrer aus Minden am Rücken verletzt worden. Ursache des Streits: Der 55-Jährige war für den Geschmack des Busfahrers zu langsam gefahren. Jetzt gab es ein Wiedersehen am Amtsgericht Bad Oeynhausen.

Am Kreisverkehr in Exter (Symbolbild) entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die jetzt ein juristisches Nachspiel am Amtsgericht Bad Oeynhausen gehabt hat.

Vielleicht war es keine so gute Idee von dem 35-jährigen Angeklagten, ohne einen Rechtsbeistand vor Gericht zu erscheinen. Doch er war von seiner Unschuld überzeugt – zumindest teilweise. In der Verhandlung räumte er sogleich ein, dass er es an diesem Morgen im Mai eilig hatte. Er hatte seinen Bus aus Uffeln geholt, musste noch etwas an der Tür reparieren und war dann im Zeitdruck, rechtzeitig nach Herford zu gelangen. "Im Linienverkehr sind die Fahrgäste auch von mir abhängig", sagt der Mindener. Daher, das gab er zu, drückte er aufs Tempo, als er über die L778 in Richtung Exter fuhr.