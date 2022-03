Gestohlenes Wohnmobil aus Vlotho ist wieder da

Fahrzeug wird bei Verkehrskontrolle in Polen entdeckt und ist jetzt zur Reparatur in Lage

Vlotho

Das in Exter gestohlene Wohnmobil von Petra und Rolf Beimfohr ist zurück: Anfang Februar war das wertvolle Fahrzeug zunächst spurlos von seinem Stellplatz in der ruhigen Siedlungsstraße verschwunden. Tage später tauchte es dann zufällig in Polen kurz vor der Grenze zu Weißrussland wieder auf: Kontrolleure hatten auf der Schnellstraße 8 in der Nähe der Stadt Białystok einen litauischen Lkw angehalten.

Von Jürgen Gebhard