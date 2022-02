Gesuchte Collage ist in Vlotho aufgetaucht

Arbeit an einer Bilddokumentation zu Heinrich Berges Werk macht gute Fortschritte

Vlotho

Peter Ausländers Arbeit an einer Bilddokumentation über Heinrich Berges Schaffen macht gute Fortschritte: Nachdem der Vlothoer Musiker und Musikpädagoge per Aufruf in dieser Zeitung nach dem Original einer Collage gesucht hatte, von der er nur eine alte Schwarz-Weiß-Fotografie kannte, meldete sich nun die Eigentümerin bei ihm.

Von Heike Pabst