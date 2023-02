Gewerbesteuer stopft Haushaltsloch

Vlotho

Trotz eines am Ende ausgeglichenen Haushaltsplanentwurfs 2023 hat Kämmerin Livia Hantsche am Donnerstagabend im Haupt- und Finanzausschuss ein Zahlenpaket vorgelegt, das Alarmsignale aussendet. Denn ohne Griff in die Ausgleichsrücklage ist der Haushalt 2023 strukturell unausgeglichen und prognostiziert ein Defizit von etwa 5,7 Millionen Euro.

Von Joachim Burek