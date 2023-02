GLV unterstützt Protest gegen ICE-Neubaustrecke

Die Grüne Liste Vlotho (GLV) wird mit aller Kraft alle Mitwirkungsmöglichkeiten wahrnehmen, um die ICE-Neubaustrecke durch die heimische Landschaft zu verhindern. Die GLV will seit ihrer Gründung 1979 den sofortigen Klimaschutz durch die Ertüchtigung der Bahn-Bestands-Trasse. Das haben die Vertreter der GLV jetzt bei ihrer jährlichen Klausurtagung in Obernkirchen noch einmal bekräftigt.

Das Stift in Obernkirchen war auch in diesem Jahr für die GLV der ideale Ort, um mit 14 Personen in Klausur zu gehen und sich in Ruhe den verschiedenen Themen, die für 2023 Arbeitsschwerpunkte sein sollen, widmen zu können.

So ging es unter anderem um die eigene Struktur und um die Frage, wie man neue Personen für die Umsetzung „grüner “ – also ökologischer, nachhaltiger und sozialer – Politik auf kommunaler Ebene gewinnen und begeistern kann, ohne dass ein Gefühl der zeitlichen oder inhaltlichen Überforderung entsteht.

„Die wöchentlich stattfindenden Fraktionssitzungen sowie das Format 'GLV vor Ort' bieten gute Einstiegsmöglichkeiten für Interessierte“, schreibt GLV-Sprecherin Ulrike Heusinger von Waldegge in dem Bericht zur Tagung.

Thema Landschaftsplan

Im Mittelpunkt des ersten Tages stand ein Gastvortrag von Klaus Nottmeyer, dem Leiter der Biologischen Station Ravensberg, der zum einen die vielfältige und für den Umwelt- und Artenschutz so wichtige Arbeit der Biologischen Station im Kreis Herford vorstellte und zum anderen mit den Anwesenden über mögliche Initiativen und praktische Projekte für Vlotho zu dem Thema diskutierte.

Nottmeyer berichtete außerdem über das Aufstellungsverfahren zum neuen Landschaftsplan. Die GLV begrüße den neuen Landschaftsplan mit der Ausweisung von weiteren Naturschutzgebieten zum Erhalt und zur Verbesserung der Biodiversität im Kreis Herford und insbesondere in Vlotho. Der Kreis Herford rangiere zur Zeit mit nicht einmal vier Prozent auf dem letzten Platz in Ostwestfalen-Lippe und hat in etwa nur halb so viel Naturschutzgebietsfläche wie der Durchschnitt von OWL, so die Grüne Liste.

Geplante Aktionen

Traditionell legt die GLV im Rahmen der Klausurtagung auch die für das jeweilige Jahr geplanten Aktionen fest. Für das Jahr 2023 sind unter anderen folgende Vorhaben geplant: Besichtigung eines landwirtschaftlichen Betriebs mit artgerechter Tierhaltung und Ökoanbau, der gemeinsame Besuch des Deutschen Windenergiemuseums in Stemwede, die Pflege des Apothekerwegs, die Organisation des Saftmobils zusammen mit den Landfrauen, die Beteiligung an Stadtteilaktionen (wie zum Beispiel die Weihnachtsmärkte) und weitere Informationsveranstaltungen zu aktuellen politischen Themen.

In den Sommerferien bietet die GLV im Rahmen der Vlothoer Ferienspiele wieder Kindern das seit Jahren beliebte Kanufahren auf Bega und Werre an.