Griechenland ist seine nächste Station

Aus Vlotho in die weite Welt: Den freien Journalisten, Fotografen, Copywriter und Werbetexter Frank Lemke zieht es in die Ferne. Auf diesem Bild ist er gerade in Bosnien vor dem Panorama der Stadt Visoko. Sein eigentliches Ziel ist der Berg Kailash in Tibet.

Foto: Frank Lemke