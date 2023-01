Große Resonanz: 2,5 Tonnen Sachspenden gesammelt

Der FC Exter unterstützt zum zweiten Mal mit einem Hilfsgüter-Transport, der nach Lubsko, der polnischen Partnerstadt Vlothos, fährt, seine ukrainischen Sport-Freunde in Ternopil. An diesem Samstag startet der Transport mit Medikamenten, Winterbekleidung und Baby-Nachrung nun Richtung Lubsko.

Zweiter Hilfsgütertransport des FC Exter für Ternopil in der Ukraine startet diesen Samstag

Die sportliche Verbundenheit mit den Fußball-Freunden aus Ternopil/Ukraine, die erfolgreiche erste Sammlung von Sach- und Geldspenden im März 2022, hatte Nils Frohloff (2. Vorsitzender FC Exter), Peter Lange (Kassierer FC Exter) und Friedhelm Schiefelbein (Polen Beauftagter FC Exter) ermutigt, Anfang Januar 2023 noch einmal einen Aufruf zum Spenden zu initiieren. Wie Friedhelm Schiefelbeim vom FC Exter weiter mitteilte, kamen bis Donnerstag wieder sehr viele Sach- und Geldspenden zusammen, insbesondere die von den Initiatoren gewünschten Dinge. „An diesem Samstag fahren Nils Frohloff, Sven Reichel und Peter Lange mit dem 7,5 Tonner- LKW nach Lubsko . Dort werden die Güter von Janusz Dudojc` , Bürgermeister in Lubsko, entgegengenommen, zwischengelagert und dort von unseren polnischen Freunden zur polnisch/ukrainischen Grenze weiter transportiert. An der Grenze kommt es dann zur Übergabe der Güter an unsere Sportfreunde aus Ternopil/Ukraine“, berichtet Schiefelbein weiter.

Die Sammelstelle im FC Exter Vereinsheim. Foto: FC Exter

Auch diesmal seien fast 2,5 Tonnen (2500 Kilogramm) an Sachspenden zusammen gekommen, die Geldspenden würden für den Kauf von weiteren Hilfsgütern verwendet. Der FC Exter danke allen Spendern für die Sach- und Geldspenden. Ein weiterer Dank gehe an Dieter Tenhaef von der Firma MIT, Ralf Dietrich von der Firma F. Wittig-Container und an Lars Fürhölter für die Bereitstellung von Lagerplatz, Fahrzeugen und Betriebsmittel, schreibt der Vereinssprecher.

Zum Hintergrund: Der FC Exter besucht seit 1996 mit Jugend-Mannschaften Vlothos polnischer Partnerstadt Lubsko, um dort im Mai an einem Fußball -Turnier teilzunehmen. Bei dem dortigen Turnier habe auch seit vielen Jahren eine ukrainische Jugend-Mannschaft aus Ternopil teilgenommen, wobei auch eine Freundschaft zu den Trainern und Organisatoren entstanden sei, erläutert Schiefelbein. Desweiteren habe es viele Kontakte bei der jährlichen Sport-Gala Anfang eines Jahres in Lubsko gegeben. Schiefelbein: „Von unserem Freund Janusz Dudojc` wussten wir daher von den Versorgungslücken bei Nahrungsmitteln, Medikamenten, Baby-Artikeln und Winter-Kleidung in Tarnopil“.