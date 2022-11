Großer Zulauf beim Warnstreik in Vlotho

Die IG Metall hat gerufen, und die Beschäftigten aus der Metall- und Elektroindustrie sind gekommen: Am Dienstagvormittag haben um 9.15 Uhr mehr als 200 Angestellte und Azubis von drei Betrieben in Vlotho die Arbeit niedergelegt. Bestreikt werden Kannegiesser, Hettich FurnTech und Hettich Marketing & Vertrieb.

Am Kannegiesserring versammeln sich die Mitarbeiter der drei bestreikten Betriebe auf einem Parkplatz. Vor allem von FurnTech schließt sich eine große Gruppe den Streikenden an, reiht sich ein in die Fahnen und Schilder schwenkende Menge. „Das war ein imposantes Bild, wie ihr hier gerade geschlossen die Straße heruntergekommen seid“, freut sich Peter Kleint, Bevollmächtigter der IG Metall von der Geschäftsstelle Herford.