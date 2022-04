Grüne Liste Vlotho wehrt sich: „Das ist ein Fake“

Vlotho

In einem Waldstück an der Langen Wand in Vlotho, oberhalb des Kuhkamps, sind an mindestens zwei Bäumen laminierte Grafiken mit Krampen festgetackert worden. Sie zeigen ein Logo der Grünen Liste Vlotho (GLV) und die Aufschrift „Keine willkürlichen Rodungen in Vlotho!“

Von Heike Pabst