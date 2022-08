Gymnasiasten aus Vlotho zeigen wieder Varieté

Show im WGV ist am 19. und 20. August noch zu sehen

Vlotho

Volles Haus im Weser-Gymnasium Vlotho: Der Abschlussjahrgang hat den Besuchern ein spannendes Varieté präsentiert. Bei der Premiere am Mittwochabend hat die Stufe eine mitreißende Show abgeliefert. An diesem Freitag und am Samstag ist die Aufführung erneut zu sehen.

Von Hannah Gebhard