Hafenparty mit "Hammerfest" und "Dirty Chucks"

Reihe der Picknickkonzerte in Vlotho fortgesetzt – viel Publikum trotz dunkler Wolken

Vlotho

Es sieht nicht unbedingt nach dem schönsten Picknickwetter aus, als sich am Samstag am Vlothoer Hafen die ersten Gäste vor der Bühne einfinden. Richtig düstere Regenwolken erinnern noch an die Unwetterwarnung vom Vortag – doch Vlothoer Musikfans sind hartnäckig. Nach und nach tröpfeln immer mehr aufs Hafengelände zum "Picknickkonzert" mit "Hammerfest" und den "Dirty Chucks" – und schließlich feiert eine stattliche Menge die Wiederauferstehung der Live-Musik vor der Kulisse der Weser.

Von Heike Pabst und Dirk Sonntag