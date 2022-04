Vlotho/Kalletal

Das tragische Unglück, bei dem eine 62-jährige Wanderin aus Lippe am Samstag auf dem Bonstapel (am höchsten Punkt 342 Meter hoch) durch einen Blitzschlag tödlich verletzt und zwei Begleiterinnen leicht verletzt wurden, hat Fragen zum Verhalten im Wald bei Notfällen aufgeworfen. Die Rettung hatte sich in dem unwegsamen Gelände schwierig gestaltet.

Von Joachim Burek