Haus Malz in Vlotho wieder zu besichtigen

Das Haus Malz in Vlotho öffnet zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, von 11 bis 15 Uhr wieder seine Pforten. Elke von Wüllenweber von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) führt stündlich durch das Haus und stellt die aktuellen Maßnahmen und die zukünftige Nutzung des Hauses vor.

Deutsche Stiftung Denkmalschutz lädt am Tag des offenen Denkmals in der Langen Straße gleich zweifach ein

Beabsichtigt ist, in den kommenden Monaten die Gesamtsanierung durchzuführen. Das Haus Malz wurde 1684 als Patrizierhaus einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie erbaut. Das in Vierständerbauweise mit altem Fachwerk errichtete und mit zahlreichen Inschriften verzierte Hallenhaus wird nun museal genutzt. Es besitzt noch viel originales Mobiliar aus der Zeit zwischen 1870 und 1919 der Familie Malz, die von 1834 bis 1985 das Haus bewohnte.

Auch der Garten Haus Malz ist am Sonntag für die Öffentlichkeit zugänglich.

Zusammen mit Haus Malz steht auch das benachbarte Poelmahn-Haus in der Obhut der DSD und ist am Aktionstag in der Zeit von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Dort führt Dr. Fred Kaspar von der treuhänderischen Stiftung Kleines Bürgerhaus in der DSD durch das Gebäude. Im Poelmahn-Haus, das nach Jahren der Instandsetzung nun weitgehend fertiggestellt werden konnte, kann im ersten Obergeschoss die in den originalen Strukturen restaurierte herrschaftliche Wohnung einer Kaufmannsfamilie bewundert werden.

Eine Ausstellung mit Gemälden des 19. Jahrhunderts zur Landschafts- und Naturwahrnehmung, die derzeit aufgebaut wird, ist für die Besucher bereits zu erleben.