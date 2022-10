Hausaufgaben für den Landtag

Wir haben dem neugewählten Landtagsmitglied die neuralgischen Abschnitte präsentiert und erwarten, dass sich die Landtagsabgeordneten für diese dringend notwendigen Lückenschlussprojekte einsetzen.“ Mit diesen Worten brachten Vlothos Bürgermeister Rocco Wilken und SPD-Ratsmitglied Christian Wömpner sowie auf Kalletaler Seite die SPD-Fraktionssprecher Manfred Rehse, Svenja Rehse sowie Andre Bierbaum als Vorsitzender des Erderaner Heimatvereins das Fazit der Tour auf den Punkt. Im Mittelpunkt der Bereisung, die von Kalldorf entlang der Weserstraße (B514) zum Vlothoer Hafen führte, stand genau der auf dieser Strecke fehlende Radwege-Abschnitt zwischen den Bahngleisen (Höhe Kuhkamp), dem Steinbruch und dem Anschluss an die Vlothoer Kernstadt am Hafen. „Die von Straßen.NRW für 2024 geplante Fahrbahndeckenerneuerung ist die große Chance für unser Anliegen, diesen Lückenschluss für die Radwegeverbindung zwischen Vlotho und Kalldorf endlich umzusetzen“, so die Sprecher beider Delegationen im WB-Gespräch. „ Ein solcher schon vor Jahren angedachter Lückenschluss ist auf der Achse des historischen Treidelpfades, der durch die Weserauen führt, aus Naturschutzgründen keine Option“, stellte Wilken fest. Die nun von Straßen.NRW ins Gespräch gebrachten experimentellen Radwege, die von der Norm abweichen können, eröffnen an der B514 jetzt ganz neue Möglichkeiten“, zeigte sich Vlothos Bürgermeister optimistisch, dass nun Bewegung in das Projekt kommen könne. „Mir ist als begeisterter Radfahrer der Handlungsbedarf an dieser Strecke bekannt und ich werde diesen Auftrag aus den beiden Kommunen als Hausaufgabe mit nach Düsseldorf nehmen“, sagte Baer im Vlothoer Hafen.

