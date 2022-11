Hegering Vlotho führt Drückjagden durch

Zurzeit werden in Vlothos Jagdrevieren wieder die herbstlichen „Drückjagden“ durchgeführt. Worum es sich dabei handelt und was Autofahrer zu beachten haben, erläutert der Hegering.

Es ist wieder die Zeit im Jahr, in der sich die Jäger so bunt färben wie die Blätter an den Bäumen. Sind in den nächsten Wochen orange gekleidete Menschenansammlung mit mehreren Hunden zu sehen, handelt es sich dabei um die Durchführung einer so genannten „Drückjagd“.

Für diese Art des Jagens wechseln Jägerinnen und Jäger ihre grüne Tarnkleidung gegen bunte Kopfbedeckung und grelle Jacken. Was steckt hinter dem Begriff „Drückjagd“? Der Hegering Vlotho möchte aufklären. „Die Drückjagd ist eine Art der Bewegungsjagd auf Wildschwein, Reh oder Hirsch mit mehreren Jägern und Treibern“, so Sprecherin Alica Pricken. Das Wild werde durch die Treiber langsam und vorsichtig mit den Rufen „Hopp Hopp“ in Bewegung gebracht. Durch das langsame und ruhige Treiben könne der Schütze oder die Schützin das Wild sicher erlegen.

Hunde müssen dabei sein

Hegeringleiter Christian Rasche erklärt: „Durch eine Drückjagd können wir in kurzer Zeit dem gesetzlichen Auftrag der Bestandsanpassung bestimmter Wildarten gezielt und schonend nachkommen und so die Störungen des Wildes im Rest des Jahres minimieren.“ Jäger müssen bei der Drückjagd Jagdhunde mitführen. Das schreibt das Landesjagdgesetz vor.

Zum Schutz der Hunde und auch der Autofahrer selbst werden viele Straßen gesperrt oder auch nur Schilder mit „Achtung Jagd“ aufgestellt. An diesen Stellen besteht die Gefahr, dass Wild oder Hunde die Straße überqueren. Kreuzt ein Stück Wild gefolgt von einem Hund die Straße, so kann es zu Unfällen kommen. Christian Rasche bittet deshalb Autofahrer deshalb um Unterstützung: „Sollten Sie Schilder oder Jäger sehen, seien Sie bitte aufmerksam. Reduzieren Sie dem Wild und unseren Hunden zuliebe sowie zu Ihrem eigenen Schutz die Geschwindigkeit und bleiben Sie bitte bremsbereit.“

Prävention der Schweinepest

Diese Art zu jagen habe gerade in der heutigen Zeit eine hohe Priorität: „Wildschweine vermehren sich außerordentlich schnell, was auch angesichts der sich ausbreitenden Afrikanischen Schweinepest zu einer Herausforderung wird“, so der Hegering Vlotho.

Das habe massive Folgen: „Beim Ausbruch in Hausschweinebeständen müssen alle Schweine der betroffenen Bestände geschlachtet und in Tierkörperbeseitigungsanlagen unschädlich beseitigt werden. Jäger leisten so ihren Beitrag, um Schwerwiegenderes zu verhindern.“