Hettich ONI in Vlotho wird bestreikt

Vlotho

Im Rahmen des Tarifkonflikts in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall am Freitag einen Warnstreik bei Hettich-ONI in Vlotho durchgeführt. Bisher waren nach Gewerkschaftsangaben bundesweit in drei Tagen mehr als 16.000 Mitglieder aus NRW in Aktionen und Warnstreiks aktiv.