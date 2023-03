ICE-Trasse: Planer weichen nicht von 31-Minuten-Vorgabe ab

Dieses Modell, das in einem Vlothoer Schaufenster zu sehen war, zeigt die Dimensionen einer ICE-Trasse, wie sie durchdie Stadt und die Region verlaufen könnte.

Knapp eineinhalb Stunden hat das Gespräch mit Staatssekretär Michael Theurer, hohen Beamten aus dem Verkehrsministerium und Bahn-Projektleiter Carsten-Alexander Müller im Berliner Verkehrsministerium am Dienstagmorgen gedauert. Doch das Ergebnis ist für die Delegation um Vlothos Bürgermeister Rocco Wilken ernüchternd. Auch das Bundesverkehrsministerium hält am Deutschlandtakt und damit weiter an der engen 31-Minuten-Vorgabe für die geplante ICE-Trasse zwischen Bielefeld und Hannover fest.