ICE-Trasse: FDP Kreis Herford stimmt gegen Neubau

Stolz und glücklich kann Ulrich Ammon seine Ehrung für 50 Jahre in der FDP entgegen nehmen. Er nimmt sie auch für seine Frau Dagmar entgegen, die an diesem Abend nicht dabei sein kann.

Der Freitag, an dem sich die Herforder Liberalen zu ihrem Kreisparteitag trafen, war nicht wie jeder andere: Genau vor einem Jahr hatte der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen. So kam auch Landtagsabgeordneter und Sprecher im Ausschuss für Heimat und Kommunales Dirk Wedel nicht umhin, in seiner Rede die Folgen des Konflikts zu thematisieren.