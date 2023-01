„Ihr habt dieses Haus mit Leben gefüllt"

Wehrendorfer Küsterehepaar bei musikalischem Gottesdienst in der Kreuzkirche in den Ruhestand verabschiedet

Vlotho

Einen besonderen Gottesdienst hat die evangelische Kirchengemeinde Wehrendorf am Sonntag in der Kreuzkirche gefeiert. Zunächst sorgten Gospel-, Kirchen-, EC-Chor sowie der Posaunenchor mit ihrer musikalischen Gottesdienst-Gestaltung für „Sternstunden, Momente, die man festhalten möchte“, wie Pfarrer Christoph Beyer in seiner Predigt hervorhob.

Von Joachim Burek