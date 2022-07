Im Jugendzentrum ist immer was los

Die einen machen Honig, die anderen drehen kleine Filme in Stop-Motion, wiederum andere verausgaben sich beim Basketball- oder Tanz-Workshop oder üben sich als Detektive: Das Ferienprogramm der Kulturfabrik Vlotho hat auch in dieser Woche zahlreiche Aktionen für Kinder parat gehabt.

Programm der Kulturfabrik Vlotho wird auch in der vierten Ferienwoche von zahlreichen Kindern angenommen

Hier läuft alles in Zeitlupe: Logan (9, links) und Tristan (9) bewegen ihre Figuren, während Juri Lobumko Fotos macht.

Mehr als 1000 Bilder haben Logan (9) und Niklas (9) über die Woche verteilt im Jugendzentrum gemacht. Am Ende entsteht ein kleiner Kurzfilm mit den Hauptakteuren Batman und Joker in Legoformat. „Unsere Geschichte ist etwas verrückt“, gibt Niklas zu. In kleinen Schritten stellen die beiden über die Tage ihre Figuren minimal um, jedes Mal fertigt Betreuer Juri Lobumko ein Foto mit dem Smartphone.