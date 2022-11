Institut Synergie feiert musikalische Geburtstagsparty

Kleine Feierstunde beim Institut Synergie: Vor 20 Jahren gründeten Wilma Pokorny-van Lochem und Alfons Walter ihre eigene Firma, heute bilden sie das Geschäftsführungsduo eines der führenden Coaching- und Trainingsinstitute in Europa.

Seit 20 Jahren in Vlotho – Coaching und Unterstützung von Firmen

In den Räumlichkeiten an der Poststraße in Vlotho feierten sie jetzt mit dem eigenen Team, Freunden, Bekannten, Kunden und jahrelangen Wegbegleitern. Dazu zählen neben qualifizierten Coachingexperten auch Schauspieler, die bei etlichen Coachingsituationen praxisnah und lebensecht helfen. 15 Trainerinnen und Trainer sowie rund drei Dutzend Schauspieler sind für die Firma aktiv.