Irish Folk für Vlotho

Vlotho

Ein Irish-Folk-Konzert mit dem Trio „Fragile Matt“ dürfen Musikfans in der besonderen Atmosphäre des Bürgerparks im Garten Malz am Freitag, 15. Juli, erleben. Die Veranstaltung des Kultursommers Vlotho beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, am Ende des „Hutkonzert“ kann man für die Musiker spenden.